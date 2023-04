Iga Swiatek gegen Aryna Sabalenka - beim Finale des hochkarätig besetzten Tennis-Turniers von Stuttgart stehen sich die gleichen Spielerinnen wie 2022 gegenüber. Und es gibt die gleiche Siegerin.

Stuttgart (dpa) - Iga Swiatek hat zum zweiten Mal nacheinander das Tennis-Turnier in Stuttgart gewonnen. Die polnische Weltranglistenerste setzte sich wie im Vorjahr im Endspiel gegen Aryna Sabalenka aus Belarus durch und feierte einen weitgehend ungefährdeten 6:3, 6:4-Sieg. Die 21 Jahre alte Swiatek verwandelte am Sonntag nach 1:50 Stunden ihren ersten Matchball. 2022 hatte sie im Finale mit 6:2, 6:2 noch weniger Mühe beim Erfolg gegen Sabalenka gehabt. Die 24 Jahre alte Australian-Open-Siegerin verlor ihr drittes Endspiel in Stuttgart in Serie.

Swiatek präsentierte sich stark bei eigenem Aufschlag, erlaubte der Weltranglistenzweiten im ersten Durchgang keinen Breakball. Zum 5:3 nahm sie Sabalenka das Service ab und sicherte sich wenig später den Satz. Direkt im ersten Spiel des zweiten Durchgangs schaffte Swiatek erneut das Break, überstand beim Stand von 2:1 auch einen kritischen Moment und machte mit einer Rückhand den Titel perfekt.

Beide Spielerinnen hatten im Halbfinale der Sandplatz-Veranstaltung Kräfte sparen können. Sabalenka setzte sich gegen die Russin Anastassija Potapowa klar mit 6:1, 6:2 durch. Swiatek stand sogar nur 18 Minuten auf dem Platz, bis ihre Gegnerin Ons Jabeur aus Tunesien verletzungsbedingt aufgab.

Die deutschen Spielerinnen waren bei dem mit rund 715.000 Euro dotierten WTA-Turnier frühzeitig ausgeschieden. Als letzte hatte Tatjana Maria im Achtelfinale gegen die Französin Caroline Garcia verloren.

