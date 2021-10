Der SV Weingarten konnte Spitzenreiter TSG Deidesheim nicht aufhalten. 0:4 endete das Topspiel der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt. Im Bild festgehalten das 0:1 nach einer Viertelstunde durch einen direkt verwandelten Eckball von Elias Benkler. SVW-Keeper Sebastian Ehlert sah nicht gut aus. In der 36. Minute verwertete Florian Dick freistehend am langen Pfosten eine Rechtsflanke von Nino Schlosser zum 0:2. Nach dem Wechsel agierte Weingarten mutiger, Isa Esen traf aus 20 Metern die Latte (50.). Drei Minuten später sorgte Marvin Ehrenpreis für das 0:3. Nach erneutem Weingartener Lattentreffer von Düzgün Günes nutzte Dick eine zu kurze Rückgabe zum 0:4 (72.). In der 87. Minute sah der eingewechselte SVW-Verteidiger Pascal Kaiser nach einem Foul im Strafraum an Nino Schlosser Gelb-Rot. Der Gefoulte schoss den Strafstoß über das Tor.