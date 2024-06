SV Waldhof will in neuer Drittliga-Saison «oben reinstoßen»

Der Fußball-Drittligist aus Mannheim will den Abstiegskampf der vergangenen Spielzeit hinter sich lassen und sich wieder in Richtung oberes Tabellendrittel entwickeln.

Mannheim (dpa/lsw) - Nach dem langen Abstiegskampf der vergangenen Saison will der SV Waldhof Mannheim in der 3. Fußball-Liga wieder angreifen. «Die dritte Liga ist ziemlich unberechenbar», sagte Trainer Marco Antwerpen am Donnerstag. «Aber warum soll es nicht für die eigene Mannschaft möglich sein, oben reinzustoßen.» Allerdings brauche der SVW dafür eine «perfekte Saison», erklärte er, ohne eine konkrete Platzierung als Ziel zu nennen.

Anthony Loviso, Mannheims Technischer Leiter Sport, hatte zuletzt die Rückrundentabelle der vergangenen Spielzeit als Maßstab genannt. In der zweiten Saisonhälfte belegten die Kurpfälzer den siebten Platz, insgesamt jedoch entgingen sie als Tabellen-16. nur knapp dem Abstieg.

Am Sonntag steht für den Kader von Antwerpen das erste Training auf dem Programm, vom 8. bis 13. Juli bezieht der SV Waldhof ein Trainingslager. Er freue sich auf die Tage in Österreich, weil sie die Möglichkeit böten, «mit dem Team-Spirit» voranzukommen, meinte Antwerpen.

