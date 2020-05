Dank des sportlichen Einsatzes zweier Jogger konnten am Freitagabend zwei jugendliche Sprayer auf frischer Tat ertappt werden. Laut Polizei hatte das laufende Ehepaar der Polizei gemeldet, dass die beiden Jugendlichen eine Hütte des Pfälzerwald-Vereins mit dem Schriftzug „SV Waldhof Mannheim“ besprühen würden. Die beiden Täter flüchteten daraufhin auf Mountainbikes, wurden jedoch von den beiden Joggern per pedes verfolgt. Bei einer weiteren Tat der Sprayer an einem Altkleidercontainer konnte das Ehepaar diese stellen und auch festhalten. Als die Polizei eintraf, zeigten sich die beiden 16-Jährigen geständig und wurden schließlich ihren Eltern übergeben.