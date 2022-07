Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat sich kurz vor Saisonbeginn mit dem Offensivspieler Marten Winkler verstärkt. Der variabel einsetzbare 19-Jährige werde für die anstehende Spielzeit von Hertha BSC ausgeliehen, teilte der Verein am Donnerstag mit. Winkler werde beim Auftakt am Samstag (14.00 Uhr) gegen Viktoria Köln bereits im Kader stehen, erklärte der neue Waldhof-Trainer Christian Neidhart. Auf den Mittelfeld-Routinier Marc Schnatterer muss er dagegen wegen eines Muskelfaserrisses verzichten.

Mannheim (dpa/lsw) - Neuzugang Winkler erzielte in der vergangenen Saison in 23 Partien mit der U23 von Hertha BSC acht Tore und kam auch zweimal in der Bundesliga zum Einsatz. „Trotz seines jungen Alters hat Marten Qualitäten, die uns beim Erreichen unserer Ziele helfen können“, sagte Neidhart. Er peilt mit seiner Mannschaft den Aufstieg in die 2. Bundesliga an. Trotz der hohen Erwartungen sei er „eigentlich tiefenentspannt“, meinte Neidhart zwei Tage vor dem Saisonstart. Anspannung sei vorhanden, er denke „aber positiv“.

