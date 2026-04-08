Der in Ahaus geborene rechte Außenverteidiger Jid Okeke kehrt im Sommer nach Deutschland zurück. Beim Waldhof sucht er eine neue Herausforderung.

Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat den rechten Außenverteidiger Jid Okeke verpflichtet. Der in Ahaus im Münsterland geborene 21-Jährige kommt zur neuen Saison vom englischen Drittligisten Stockport County FC, teilte der SVW mit. Zur Vertragslaufzeit machte der Club keine Angaben.

Okeke, der in der Jugend für den FC St. Pauli spielte, kehrt damit nach acht Jahren in England zurück nach Deutschland. Er ist der erste Neuzugang der Mannheimer für die kommende Spielzeit. Sein Vertrag in Stockport läuft zum 30. Juni aus.