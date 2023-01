Der SV Waldhof Mannheim setzt seinen Aufwärtstrend in der 3. Fußball-Liga fort. Durch einen klaren 4:1 (2:0)-Erfolg am Sonntag beim FC Viktoria Köln kletterten die Kurpfälzer in der Tabelle auf den fünften Platz und gewannen auch das dritte Pflichtspiel in diesem Jahr. Durch den zweiten Auswärtssieg innerhalb von sechs Tagen scheint die Schwäche in der Fremde überwunden. Vor der Winterpause hatte der SVW auswärts gar nicht gewonnen.

Köln (dpa/lsw) - In einem vor dem Seitenwechsel ausgeglichenen Spiel erwiesen sich die Mannheimer als das effizientere Team. Fridolin Wagner nach einer Ecke (5.) und Adrien Lebeau nach einem folgenschweren Abwehrfehler (23.) trafen für die Gäste. In der zweiten Halbzeit waren die Waldhöfer überlegen und kamen durch Dominik Martinovic zum 3:0 (61.). Am verdienten Erfolg änderte der Anschlusstreffer durch Simon Stehle (80.) nichts mehr, denn Adrian Malachwoski stellte in der 90. Minute den alten Vorsprung wieder her.

