Der SV Waldhof Mannheim hat seine Negativserie von sechs Auswärtsniederlagen nacheinander beendet, zum ersten Saisonsieg in der Fremde reichte es aber auch beim Aufsteiger VfB Oldenburg nicht. Der Fußball-Drittligist kam am Sonntag nicht über ein 1:1 (0:1) bei den Niedersachsen hinaus. Immerhin sicherte Bentley Baxter Bahn mit einem Kopfballtor in der 87. Minute einen Punkt. Die erste Saisonphase vor der WM-Pause beendeten die Mannheimer im oberen Tabellenmittelfeld.

Oldenburg (dpa/lsw) - Vor 5521 Zuschauern war Oldenburg kurz vor der Halbzeit in Führung gegangen, als Waldhof-Kapitän Marcel Seegert den Ball ins eigene Tor abfälschte (40.). In der gesamten zweiten Hälfte drängte der SVW dann auf den Ausgleich und wurde kurz vor Schluss für den Einsatz belohnt. Oldenburg hatte lange Zeit nur tief stehend verteidigt. „Wir wollten aber gewinnen und das wäre auch möglich gewesen“, sagte Bahn. Pech hatte Mannheim, als ein frühes Tor von Dominik Martinovic (9.) wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung des Schützen keine Anerkennung fand.

