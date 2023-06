Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen hat den Vertrag mit dem bisherigen Ersatztorhüter Nikolai Rehnen verlängert. Der 26-Jährige soll zum Stammkeeper befördert werden, wie der Club am Sonntag mitteilte. Über die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers machte der SVS keine Angaben.

Sandhausen (dpa/lsw) - «Wir wissen, was wir an Nikolai haben. Obwohl er bisher im zweiten Glied war, wird er nun den nächsten Schritt gehen und uns die nötige Stabilität in der Abwehr geben», sagte der neue Sportdirektor Matthias Imhof. Rehnen, der im September 2021 von Arminia Bielefeld an den Hardtwald gewechselt war, tritt die Nachfolge von Patrick Drewes an. Bisher absolvierte er sechs Spiele für den SVS.

