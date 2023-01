Der SV Sandhausen hat den Vertrag mit Offensivspieler Christian Kinsombi verlängert. Zur Laufzeit des neuen Kontrakts machte der Fußball-Zweitligist in seiner Mitteilung am Donnerstag keine Angaben. Der 23-Jährige binde sich «langfristig», hieß es nur.

Sandhausen (dpa/lsw) - „Wir haben mit Chris Kinsombi einen hochtalentierten Spieler in unserer Mannschaft, der in den letzten Monaten gut gespielt und sich enorm weiterentwickelt hat“, sagte Trainer Alois Schwartz. Kinsombi war im Sommer 2021 vom KFC Uerdingen gekommen und hat seitdem 35 Pflichtspiele für Sandhausen bestritten. In der laufenden Saison bringt er es bislang auf jeweils vier Tore und Vorlagen in 16 Liga-Partien.

