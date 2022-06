Fußball-Zweitligist SV Sandhausen und Carlo Sickinger gehen getrennte Wege. Der am 30. Juni auslaufende Vertrag des Mittelfeldspielers, der zuletzt an den SV Elversberg ausgeliehen war, wurde aufgelöst, wie der SVS am Dienstagabend mitteilte. Medienberichten zufolge zeigte Elversberg zuletzt Interesse an einer Weiterverpflichtung.

Sandhausen (dpa/lsw) - Mitteilung des SV Sandhausen