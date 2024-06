Der Mittelfeldspieler wechselt vom Halleschen FC zum nordbadischen Fußball-Drittligisten.

Sandhausen (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Sandhausen hat Mittelfeldspieler Besar Halimi verpflichtet. Der 29-Jährige kommt vom Drittliga-Absteiger Hallescher FC zurück an den Hardtwald, teilte der Verein am Dienstag mit. Zur Vertragslaufzeit machte der SVS keine Angaben. Halimi spielte bereits von 2019 bis 2021 in der 2. Bundesliga für Sandhausen. Er ist nach Emmanuel Iwe, Jeremias Lorch, Dominic Baumann, Lucas Wolf, Niklas Lang, Jakob Lewald und Marco Schikora der achte Neuzugang für die kommende Saison.