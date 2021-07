Der SV Olympia Rheinzabern ist Pokalsieger 2020/21 des Fußballkreises Südpfalz. Um 20.44 Uhr bekam die Mannschaft am Sonntagabend in Neuburg die weißen Pokalsieger-Shirts gereicht. 3:2 gewann sie gegen den FC Bavaria Wörth, der lange in Unterzahl spielen musste. Jonathan Pflüger erzielte das entscheidende Tor in der 109. Minute. Wörth war zweimal in Führung gegangen. Anil Akal erzielte das 1:0 für Wörth in der 29. Minute, Maximilian Dammer war Vorbereiter. Im Gegenzug gelang Justin Müller aus 16 Metern das 1:1. In der 42. Minute beleidigte Akal seinen Gegenspieler und bekam die Rote Karte. Das 2:1 für Wörth erzielte Emre Sayincan, er verwandelte einen Foulelfmeter, nachdem Rico Sachs von Rheinzaberns Torhüter gefoult worden war (45.). Auch das 2:2 (78.) fiel nach Foulelfmeter, Nikolas Fischer traf. Die Wörther haderten mit dieser Entscheidung. 500 Zuschauer waren in Neuburg zugelassen. 180 Zuschauer in der Spitze sahen sich den Livestream auf dem Youtube-Kanal des OK Mainz an.