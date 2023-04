Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Ich war ja am längsten in Quarantäne, das hat einen schon aus dem Rhythmus gebracht“, sagt Jannis Benz vom Fußball-Bezirksligisten SV Minfeld. Bei dem versucht der FC Lustadt, im dritten Spiel die ersten Punkte einzufahren. Die Gastgeber können mit einem Erfolg den perfekten Start ausbauen und den Ärger um die Corona-Quarantäne aus der Erinnerung streichen. Anpfiff: am Samstag um 17.30 Uhr.

Jannis Benz lebt in Herxheim und war – nach dem positiven Befund eines Mitspielers im Trainingslager – im Kreis Südliche Weinstraße strengeren Regularien