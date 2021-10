In der Fußball-A-Klasse Südpfalz konnte in der Staffel Ost der SV Erlenbach seinen Vorsprung ausbauen, weil Verfolger SV Herxheim II in Rheinzabern Federn ließ. In der Staffel West musste sich der Vorletzte Freimersheim, der am Donnerstag beim SV Landau West antritt (19.30 Uhr), ganz knapp Tabellenführer Klingenmünster geschlagen geben.

Staffel Ost

SV Erlenbach – FV Neuburg 2:1. Einmal mehr hatte der Tabellenführer mit Torjäger Cristian Cenusa den entscheidenden Trumpf in der Hand. Er war für die 2:0-Pausenführung verantwortlich (19./21.). Einen ungenauen Abschlag von SV-Torwart Ethem Özkökk, der stark hielt, verwertete Pedro Hessacker vor 120 Zuschauern zum 2:1 (65.). Erlenbach musste sich den Vorwurf gefallen lassen, in der zweiten Hälfte den Gegner regelrecht aufgebaut zu haben.

SV Rülzheim II – VfR Sondernheim 1:1. Das Spiel stand im Zeichen von starken Keeper-Leistungen von Sebastian Kaiser und Radoslav Mihaylov. Einen Angriff über die linke Seite schloss vor 80 Zuschauern Iliuta Horga zur Führung für den VfR ab (21.). Nach einem Freistoß von Nico Gronbach glich Benjamin Kupper aus (66.).

SV Rheinzabern – SV Herxheim II 3:1. So hatte sich der Tabellenzweite das nicht vorgestellt. Stephan Müller (8., nach Solo) und Marvin Sauerhöfer (10., Vorlage von Lukas Herrmann) brachten Rheinzabern mit einem Blitzstart in Führung. Sauerhöfer legte Lucas Pfau das 3:0 auf (42.). Im Gefühl des sicheren Sieges wurde Herxheim ein Tor aus abseitsverdächtiger Position erlaubt (79.). Trotz der Niederlage verdiente sich Viktoria-Torwart Philipp Roth Bestnoten.

FVP Maximiliansau – FC Wörth 1:0. 250 Zuschauer sahen ein emotionales Derby, in dem Max da Val mit einem Foulelfmeter das Tor des Tages gelang (40.). Turbulent wurde es, als Schiedsrichter Max Dietrich nach dem Spiel dem Wörther Spielleiter Elmar Schneider wegen angeblich beleidigender Äußerungen die Rote Karte zeigte.

Staffel West

FC Bellheim – SV Landau West 3:0. Der Tabellenzweite tat sich gegen das Schlusslicht schwer. Nach dem 1:0 von Pascal Gaschott (38., Zuspiel von Sascha Kopf) mussten die Phönix-Fans unter den 100 Zuschauern lange warten, bis Felix Drozynski (82., Vorlage von Maurice Hafner) und Ali el Dor (89.) für den klaren Sieg sorgten.

TuS Schaidt – SG Rohrbach/Impflingen 5:2. Für die klare 3:0-Pausenführung sorgten vor 100 Zuschauern Nico Rinck (17., Vorarbeit Dominik Koch und Christian Heil), Koch (27., nach Konter) und Heil (29.). Per 20-Meter-Freistoß war Andre Pfirrmann zum 3:1 erfolgreich (58.). Schaidt krönte seine sehenswerten Kombinationen mit den Treffern von Rinck (70., 77.) und Alexander Baljack (90.+1).

FSV Freimersheim – SG Klingenmünster/Göcklingen 1:2. Der Spitzenreiter kam vor 100 Zuschauern erst nach der Gelb-Roten Karte gegen FSV-Akteur David Perez zum Siegtreffer von Philipp Moch (70.). Die Treffer davor: 0:1 Felix Moch, 1:1 Saban Sabani mit einem Schuss aus 20 Metern.

TSV Billigheim/Ingenheim II – Spfr Dierbach 2:2. Gleich nach Anpfiff war Sascha Miller zum 0:1 erfolgreich. Die weiteren Tore vor 120 Zuschauern: 1:1 Luca Dörr (24.), 1:2 Timm Vögtle (53.), 2:2 Max Bischoff (75.).