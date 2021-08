Der SV Erlenbach zieht nach einem 3:1-Sieg im A-Klassen-Lokalderby gegen die SG Rohrbach/ Impflingen ins Achtelfinale des Südpfalz-Kreispokals ein. Eine Paarung steht noch aus: In Kapsweyer erwartet die SG Schweighofen/Kapsweyer am Dienstag um 19 Uhr die SpVgg Oberhausen/Barbelroth.

Marco Thomas ist 46 Jahre alt und in Erlenbach aufgewachsen. Bei den Alten Herren spielt er noch mit. Vor wenigen Tagen feierte er sein Dienstjubiläum 30 Jahre beim „Daimler“ in Wörth. Beim SVE ist er seit über zwei Jahrzehnten im Vorstand. Am Samstag hat er den Platz eingezeichnet. Für die Spiele richtet er die Trikots und die Getränke. Er betreut die Schiedsrichter. Nach den Heimpartien räumt er die Kabine auf und bringt die Trikots zum Waschen weg. Gelegentlich wäscht er sie selbst.

Am Spieltag hatte er Thekendienst. Dies kommt häufig vor. Denn das Clubhaus des Vereins wird noch in Eigenregie betrieben und hat sechs Tage in der Woche geöffnet. Seine Einschätzung vor dem Spiel gegen Rohrbach: „Beide haben sich in der ersten Runde nicht mit Ruhm bekleckert. Es ist ein Derby auf Augenhöhe. Vielleicht haben wir ein kleines Plus durch den Heimvorteil.“

Gefährliche Fouls in Strafraumnähe

Thomas sollte Recht behalten. Die Gäste begannen konzentriert, doch dann ließen sie den SVE durch viele kleine Fouls an der Strafraumgrenze gefährlich werden. Eine dieser meist unnötigen Attacken, Martin Becker hatte Florian Guth zu Fall gebracht, führte in der 21. Minute zum 1:0. Der Gefoulte schlug den Freistoß zu Benjamin Reubig, der aus fünf Metern unbedrängt einköpfte. Eine weitere Chance vergab Aurica-Mihai Vacaru.

Für die Gäste traf Daniel Sommerfeld mit einem Eckball den Außenpfosten. Doch insgesamt ist es SG-Spielertrainer Johannes Damm, der in Kroatien im Urlaub weilt, noch nicht gelungen, aus guten Einzelspielern eine Einheit zu formen. Den Schwarz-Weißen gelang es nicht, den vom FC Insheim losgeeisten Torjäger Alexander Baljak entscheidend in Szene zu setzen.

Victor Morgel Gestalter und Vorbereiter

In der zweiten Hälfte verflachte die Partie zunächst. Viele kleine Fouls im Mittelfeld unterbrachen den Spielfluss. Bester Mann auf dem Platz war Erlenbachs Spielgestalter Victor Morgel. Seine Zuspiele bereiteten die nächsten beiden Treffer für die Schwarz-Gelben vor. Zweimal verwertete Mircea-Orivin Vacaru mit einem platzierten Flachschuss ins rechte Toreck (82. und 85.). Daniel Sommerfeld konnte vor 200 Zuschauern nur noch verkürzen (87.).

„Der Wille war da. Doch es haben uns Durchschlagskraft und einige Körner gefehlt“, sagte Rohrbachs spielender Cotrainer Dominic Blot. Rohrbachs Coach Daniel Fischer war zufrieden: „Es war ein verdienter Erfolg nach einer harten Trainingswoche. Am Schluss hätten wir noch höher gewinnen können.“

Die anderen Ergebnisse

SV Gossersweiler-Stein - SV Wernersberg/Spirkelbach 3:4 n. V., FSV Steinweiler - TuS 08 Schaidt 1:2, FV Queichheim - SV Landau Süd 0:3, SV Erlenbach - SG Rohrbach/Impflingen 3:1, SG Vorderweidenthal/Birkenhördt - SV Landau West 3:1, TSV Landau - SV Mörlheim 7:1, VfL Essingen - SV Dammheim 3:4, SG Hagenbach/Scheibenhardt - FV Germersheim 3:0, VfB Annweiler - SG Klingenmünster/Göcklingen 0:3, FV Neuburg - FC Bavaria Wörth 2:1, SG Hördt/Leimersheim - FV Türkgücü Germersheim 7:1, FC Viktoria Neupotz - SV Olympia Rheinzabern 3:1, SV Knöringen - FC Phönix Bellheim 0:4