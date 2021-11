Der FVP Maximiliansau hat sich die alleinige Tabellenführung in der A-Klasse Südpfalz, Staffel Ost, erkämpft. Manuel Weigel schoss im Topspiel in Erlenbach in der 90. Minute den 3:2-Siegtreffer – nachdem seine Elf 0:2 zurückgelegen hatte. Erlenbach, ohne Torjäger Cristian Cenusa, merkte man nach der Pause die Corona-bedingte Spiel- und Trainingspause an. Die Gastgeber gingen am Donnerstagabend mit Toren von Victor Morgel (7., nach Flanke von Christian Simon) und Marco Guth (31., Elfmeter nach Foul an Morgel) in Führung. Dem Strafstoß ging ein Platzverweis von FVP-Akteur Vitor Meskhi voraus, der dem Schiri daraufhin die Karte aus der Hand riss. Obwohl in Unterzahl, kam Maximiliansau immer besser ins Spiel. Max da Wal (52.) verkürzte, Johannes Scheuerer glich aus (66.).