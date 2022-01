Maximilian Dammer verlässt im Sommer nach drei Jahren den FC Bavaria Wörth und wechselt zum Landesligisten SV Büchelberg. Der 30-Jährige wurde in der Jugend von Fortuna Düsseldorf groß. Beim MSV Duisburg war er Profi und spielte in der U23. Nach einer schweren Verletzung musste er fast zwei Jahre pausieren, für TuRu Düsseldorf spielte er in der Oberliga. 2019 begann er eine Ausbildung in Wörth. In der laufenden Saison erzielte er in 14 Partien 14 Treffer in der A-Klasse Ost.