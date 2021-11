Den erneuten Patzer des TSV Billigheim-Ingenheim hat Konkurrent SV Büchelberg genutzt, um sich an der Tabellenspitze der Fußball-Landesliga etwas abzusetzen. Die Elf von Trainer Sahin Pita gewann am Sonntag beim FSV Offenbach mit 3:1 (1:0). Der FSV hat danach nur noch rechnerische Chance auf das Erreichen der Aufstiegsrunde. Eine Enttäuschung. In der ausgeglichenen ersten Hälfte bekam der FSV gerade etwas Übergewicht, als Dominik Jäger in der 42. Minute zum 0:1 einschob. Auf dem Kunstrasen war Offenbach vor 150 Zuschauern so geschockt, dass nach vorne gar nichts mehr lief. Jäger erhöhte per Kopf nach einer Ecke auf 0:2 (60.). Agmir Bajraktari gelang noch der 1:2-Anschlusstreffer, er konnte einen Abpraller verwerten (87.); doch echte Spannung kam in der Schlussphase nicht mehr auf, weil Büchelberg das Geschehen kontrollierte. Yasin Özcelik schloss einen Konter zum 1:3-Endstand ab (90.+2).