Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Welches Team macht einen Riesenschritt Richtung Relegation zur 2. Bundesliga? Auf Augenhöhe stehen sich der SV Appenhofen und der SV Herxheim am vorletzten Rundenkampftag der Luftgewehr-Oberliga im Schützenhaus in Appenhofen gegenüber. Wer wackelt, wer jubelt?

Vor dem letzten Wettkampftag im neuen Jahr ist der SV Appenhofen in der Luftgewehr-Oberliga im Vorteil. Mit Estera Herceg, der 19-jährigen Kroatin. Pünktlich landete sie am Freitag in Frankfurt,