Nach der Räumung eines Supermarkts in Nürtingen in der vergangenen Woche stehen nun zwei Kinder im Verdacht, Pfefferspray versprüht zu haben. Nachträglich sei außerdem bekanntgeworden, dass eine Frau deshalb wegen ihrer Vorerkrankung für eine Nacht ins Krankenhaus gekommen sei, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der Markt im Kreis Esslingen wurde nach dem Vorfall am Mittwoch vergangener Woche geräumt. Acht Menschen hatten über Atemwegsreizungen geklagt.

Nürtingen (dpa/lsw) - Die Kinder hätten das Spray in einem Baumarkt gestohlen, sagte der Sprecher. Später sollen sie es demnach einem dritten Kind übergeben haben, das es in einer Bahnhofsunterführung angewendet haben soll. Auch dort hatten mehrere Menschen über Atembeschwerden geklagt. Zum Alter der Kinder gab es zunächst keine Angaben.

