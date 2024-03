Mosbach (dpa/lsw) - Ein Supermarkt in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) ist in Vollbrand geraten. Ob es Verletzte gibt, konnte ein Polizeisprecher bisher nicht sagen. Die umliegenden Gebäude und Parkplätze wurden evakuiert. Warum das Feuer am Montagnachmittag ausbrach, wird noch ermittelt. Auch zur Schadenssumme gibt es derzeit keine Informationen. Die Löscharbeiten laufen noch.

