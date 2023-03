Rund 50 Polizisten haben am Dienstag weiter nach einer vermissten 21-Jährigen aus Eigeltingen im Landkreis Konstanz gesucht. Die Suchaktion wurde in einem Waldstück zwischen Heudorf und Stockach sowie einem Sumpfgebiet in Heudorf fortgesetzt, wie ein Polizeisprecher erklärte. Hinweise hätten die Beamten in die Gebiete geführt. Auch eine Drohne und ein Hubschrauber seien zum Einsatz gekommen, sagte der Sprecher. Auch diese Suche blieb ergebnislos. Die junge Frau wird seit mehr als zwei Wochen vermisst.

Eigeltingen (dpa/lsw) - Ein Gewaltverbrechen schließt die Polizei nicht aus. Ein 42 Jahre alter Bekannter der Frau ist rund eine Woche nach ihrem Verschwinden festgenommen worden. Er sitzt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts in Untersuchungshaft. Indizien hatten den Angaben nach zu dem Verdächtigen geführt.

Die 21-Jährige ist seit dem 19. Februar verschwunden. Sie war von ihrer Familie vermisst gemeldet worden. Eine Sonderkommission ermittelt in dem Fall. In der vergangenen Woche waren mehrere Suchaktionen ergebnislos geblieben. Die Beamten hatten lediglich das Auto der Vermissten gefunden.