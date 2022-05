Die Bundesliga-Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart sind im Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft wieder in Rückstand geraten. Die Mannschaft von Trainer Tore Aleksandersen verlor am Mittwoch das dritte Spiel der Serie Best-of-Five in eigener Halle mit 2:3 (15:25, 25:14, 21:25, 25:22, 9:15) gegen den SC Potsdam und liegt mit 1:2 hinten.

Stuttgart (dpa/lsw) - Damit muss der DVV-Pokalsieger das vierte Duell am Freitag (20.00 Uhr) in Potsdam gewinnen, um im Rennen zu bleiben und ein fünftes und dann definitiv letztes Spiel zu erzwingen. Es würde am Sonntag (19.15 Uhr) wieder in Stuttgart stattfinden. Ein Meistertitel wäre der zweite des MTV nach 2019 und würde zugleich das erste Double der Vereinsgeschichte bedeuten.

Playoffs

Kader Allianz MTV Stuttgart

Kader SC Potsdam