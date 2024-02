Die Stuttgarter Volleyballerinnen sind noch in allen drei Wettbewerben vertreten. In dieser Woche winkt ein Titel - und eine Premiere.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart fiebern der Kulisse des Viertelfinalrückspiels in der Champions League bei Fenerbahce Istanbul entgegen. Nach dem knappen Hinspielsieg tritt der deutsche Meister am Mittwoch (18.00 Uhr) bei Fenerbahce Istanbul an und hofft auf den erstmaligen Einzug ins Halbfinale. «Wir wissen, wie laut sie sein können», sagte Kapitänin Maria Segura Pallerés am Montag über die türkischen Fans. «Ich glaube, man spielt Volleyball wegen dieser Spiele, um sie irgendwann einmal zu erleben.»

Es sei super schön, in einer solchen Atmosphäre zu spielen. «Wir können das Spiel am Mittwoch auch als Finale für uns sehen», sagte Pallerés. Es sei ein «Privileg», dass sie sich Tag für Tag und Spiel für Spiel erarbeitet hätten. Bisher war für die Stuttgarterinnen in der Königsklasse immer im Viertelfinale Schluss.

Die Stuttgarterinnen spielen auch in Gedenken an ihren früheren Trainer Tore Aleksandersen, der Anfang Dezember im Alter von 55 Jahren an Prostatakrebs gestorben ist. «Er wird immer bei uns sein, wir spielen natürlich auch für ihn», sagte Trainer Konstantin Bitter. «Tore begleitet uns das ganze Jahr schon und hat auch diese Mannschaft geprägt, diese Situation geprägt.»

Das Spiel bei den Türkinnen ist für das Team nur eins von zwei Topspielen in dieser Woche. Am Sonntag treffen die Stuttgarterinnen im Pokalfinale in Mannheim (13.30 Uhr) auf den SC Potsdam. Bitter sieht seine Mannschaft dabei als Favoriten. «Entsprechend gehen wir auch positiv und mit viel Selbstvertrauen in dieses Spiel am Sonntag», sagte der Coach.

Kader der Stuttgarterinnen

Spielplan