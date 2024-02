Der VfB bekommt zwei Leistungsträger zurück - vielleicht sogar schon am Dienstag gegen Leverkusen. Trainer Hoeneß will mit dem Duo nach dessen strapaziösen Länderspielreisen aber erst noch sprechen.

Freiburg/Stuttgart (dpa/lsw) - Die Fußball-Nationalspieler Serhou Guirassy und Hiroki Ito stehen dem VfB Stuttgart womöglich schon im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Bayer Leverkusen am Dienstag wieder zur Verfügung. «Wir sind zuversichtlich, dass beide im Kader stehen», sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth nach dem 3:1 (2:1)-Sieg des VfB in der Bundesliga beim SC Freiburg am Samstag. Sollte die Rückreise nach Deutschland planmäßig verlaufen, müsse man natürlich aber erst noch schauen, «wie sie sich mental und körperlich fühlen», erklärte Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß.

Guirassy und Ito hatten dem VfB in den vergangenen Wochen wegen ihrer Einsätze beim Afrika-Cup und der Asienmeisterschaft gefehlt. Torjäger Guirassy schied mit Guinea vergangenen Freitag im Viertelfinale gegen die Demokratische Republik Kongo (1:3) aus, Verteidiger Ito scheiterte mit Japan am Samstag ebenfalls im Viertelfinale am Iran (1:2).

Mittelfeld-Routinier Genki Haraguchi könnte den VfB indes noch diesen Winter verlassen. «Es sind noch einige Transferfenster offen», sagte Sportdirektor Wohlgemuth. Man schaue mal und sei mit dem Spieler im Austausch. Der 32 Jahre alte Mittelfeldmann kam diese Saison erst zu einem Kurzeinsatz in der Bundesliga. In Freiburg stand er nicht im Kader.

