Mit Bruno Labbadia hat der Tabellenletzte VfB Stuttgart am Sonntag das Training absolviert. Der 57-Jährige stand am Tag nach dem 0:3 in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Union Berlin mit den Ersatzspielern auf dem Rasen. Angesichts der nächsten Niederlage unter Labbadia hatte es zuvor Medienberichte über eine möglicherweise bevorstehende Trennung gegeben.

Stuttgart (dpa) - Erst im Dezember war Labbadia zum zweiten Mal Trainer des schwäbischen Bundesligisten geworden. In elf Liga-Partien gelang nur ein Sieg. Am Mittwoch treten die Schwaben zum Viertelfinale im DFB-Pokal beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg an, am nächsten Sonntag steht das wichtige Spiel beim ebenfalls abstiegsbedrohten VfL Bochum an.

Bundesliga-Tabelle

Kader des VfB Stuttgart

VfB-Termine