Stuttgart (dpa/lsw) - Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart müssen am Mittwoch (20.20 Uhr/Dyn) das vierte Finalspiel gegen den SSC Palmberg Schwerin gewinnen, um ihre Titelchance auf die Meisterschaft zu wahren. Die Stuttgarterinnen liegen in der Serie im Modus Best-of-five mit 1:2 zurück. Im Falle einer weiteren Niederlage von Stuttgart wäre Schwerin erstmals seit 2018 deutscher Meister. Vertagen die Gastgeberinnen mit einem Sieg die Entscheidung, würde ein fünftes Spiel am Sonntag in Schwerin stattfinden. Stuttgart hatte sich zuletzt zweimal nacheinander den Titel gesichert.

