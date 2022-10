Von der Einkaufstasche bis hin zur Juwelenkette: Taxi-Gäste aus Stuttgart und München vergessen einer Statistik zufolge besonders häufig etwas in den Fahrzeugen. Der Fahrtenvermittler Free Now wertete mehrere Millionen Taxi- und Mietwagenbuchungen seiner Kunden in ganz Europa aus.

München/Stuttgart (dpa/lby) - Das Ergebnis: In keinem anderen europäischen Land wurden in diesem Jahr so viele Gegenstände in den Fahrzeugen liegen gelassen wie in Deutschland. Spitzenreiter der „vergesslichsten deutschen Städte“ ist demnach Hamburg, gefolgt von Stuttgart und München.

Die am Mittwoch veröffentlichte Datenauswertung zeigt, dass die Menschen am häufigsten Telefon, Portemonnaie, Handtaschen oder auch Kopfhörer und Regenschirme in den Fahrzeugen vergessen. Allerdings finden sich auch immer wieder ausgefallene vergessene Gegenstände. So wurden in diesem Jahr schon ein Hochzeitskleid, drei lebende Eidechsen und ein Sortiment an Sexspielzeug nach Fahrten zurückgelassen und als vermisst gemeldet.

Auch ein vergessener Wok, die zurückgelassene Großmutter, eine Diamantenkette sowie eine vergessene Urne mit der Asche eines Verwandten hätten zu Kundenanfragen geführt.

