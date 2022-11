Beim Zusammenstoß zweier Stadtbahnen in Stuttgart ist am Mittwoch ein Mensch leicht verletzt worden. Ersten Schätzungen nach dürfte der entstandene Schaden an den Fahrzeugen im sechsstelligen Bereich liegen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Eine Signalstörung als Ursache wurde vermutet - noch werde die Ursache aber ermittelt, sagte ein Sprecher des Lagezentrums.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die beiden Bahnen der Linie U13 fuhren in entgegengesetzter Richtung auf nebeninanderliegenden Gleisen, bei einer Unterführung stießen sie an einer Engstelle mit den Seiten zusammen. Ein 35-Jähriger Insasse einer der Bahnen erlitt leichte Verletzungen. Der Schienen- und auch der Autoverkehr mussten vorübergehend gesperrt werden.