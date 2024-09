Gleich zwei Schulen wird mit einem Chemikalien-Anschlag gedroht. Die Polizei räumt die Gebäude - und die Feuerwehr überprüft die Räume.

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen Drohmails hat die Polizei am Morgen zwei Schulen in Stuttgart geräumt. Polizeiangaben zufolge hatten beide Schulen jeweils eine identische Mail erhalten, in denen der unbekannte Verfasser drohte, Chemikalien im Schulgebäude zu verteilen. Nach Messungen der Feuerwehr gab die Polizei die Gebäude am Vormittag wieder frei. Für Schüler und Mitarbeiter der beiden Schulen habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden, so die Polizei. Sie habe Ermittlungen zur Herkunft der beiden Mails aufgenommen.