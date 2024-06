Denkbar knapp verpassten die Stuttgarter Kickers den Aufstieg in Liga drei. Jetzt verändert sich der Club auf einer Schlüsselposition.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem verpassten Aufstieg in die dritte Liga gehen Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers und Trainer Mustafa Ünal getrennte Wege. Der Club sei zu dem «Entschluss gekommen, dass wir einen gewissen Neuanfang und frische Impulse benötigen», wurde Präsident Rainer Lorz am Freitagabend in der Mitteilung zitiert. Es sei dabei nicht nur um die Ergebnisse gegangen, sondern um die generelle Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Monaten.

Die Kickers hatten das stadtinterne Fernduell mit dem VfB Stuttgart II um die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest durch ein 0:3 beim FC Homburg am letzten Spieltag noch verloren. Ünal war seit 2021 Cheftrainer des Teams und hatte den Verein in die Regionalliga geführt.

Regionalliga Südwest

Mitteilung Kickers