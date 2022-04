Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie geht es mit Achterbahnen, Freifallturm und Autoskootern auf dem Stuttgarter Frühlingsfest wieder hoch hinaus und rundherum.

Stuttgart (dpa/lsw) - Das erste Frühlingsfest seit zwei Jahren öffnet am Samstag (12.00 Uhr) wieder seine Tore für die Besucher. Bei einer kleinen Eröffnungsfeier wird „Wasen-Bürgermeister“ Thomas Fuhrmann dann im Almhüttendorf das Fass stechen. Nach Absagen wegen der Corona-Pandemie soll das traditionsreiche Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart in einer abgespeckten Version wieder gefeiert werden. Mehr als 230 Schausteller und Marktkaufleute sorgen für die richtige Stimmung.

Am 25. und 26. April sowie am 2. und 3. Mai hat das Fest allerdings nicht geöffnet. Mit Rücksicht auf Pandemie und Kriegsgeschehen gibt es in diesem Jahr auch keine Festzelte mit Partymusik sowie kein Musikfeuerwerk.

In den Jahren vor der coronabedingten Zwangspause hatten die Veranstalter des Frühlingsfestes nach eigenen Angaben zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Besucher bei der Veranstaltung auf dem Wasen gezählt.

Homepage Volksfest