Stuttgarter Frühlingsfest geht am Sonntag zu Ende

Rund 1,4 Millionen Menschen sollen das Stuttgarter Frühlingsfest in diesem Jahr besucht haben. Das schätzt der Veranstalter vor dem Abschlusswochenende. Die Bilanz fällt laut Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, sehr positiv aus. In knapp drei Festwochen hätten nationale und internationale Besucher friedlich auf dem Wasengelände in Stuttgart gefeiert.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Veranstalter berichten von einer deutlichen Zunahme der Besucher aus dem Ausland. Von Gästen aus der Schweiz seien sie förmlich überrollt worden. Auch Gruppen aus Frankreich und Italien feierten auf dem Frühlingsfest, hieß es. Trotz manchmal regnerischem Wetters, war das Fest besonders an den Wochenenden und Aktionstagen gut besucht.

Unter der Woche hätten besonders die Kinderfahrgeschäfte, Ausspielbetriebe und Essensstände profitiert, sagte Mark Roschmann, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Südwest. Das liege unter anderem an vielen Familien, die das Frühlingsfest besuchten. Auch dem Veranstalter sei der Charakter als Familienfest wichtig, hieß es.

Rund 25 Prozent weniger Straftaten habe es im Vergleich zu 2019 auf dem Platz gegeben, berichtet Jörg Schiebe, Leiter des Polizeireviers in Bad Cannstatt. Damals fand das Frühlingsfest zuletzt in vollem Umfang statt. Nach einer Zwangspause und Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie war das Fest in diesem Jahr wieder mit Festzelten und Feuerwerk zurück. Und damit soll die Veranstaltung am Sonntag auch enden: Das traditionelle Musikfeuerwerk soll um 21.30 Uhr beginnen.

