Jetzt darf gezapft und gefeiert werden auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Was macht die große Sause auf dem Cannstatter Wasen in diesem Jahr besonders?

Stuttgart (dpa/lsw) - Festzelte, Achterbahnen, Krämermarkt: Auf dem Cannstatter Wasen hat das Stuttgarter Frühlingsfest begonnen. Mit zwei Schlägen hat «Wasen-Bürgermeister» Thomas Fuhrmann im Festzelt «Beim Benz» das erste Fass angestochen und das 86. Frühlingsfest feierlich eröffnet, wie die Veranstalter mitteilten.

«Der Fassanstich ist niemals Routine, natürlich ist man da immer aufgeregt. Allerdings bin ich überzeugt, dass ich es kann», sagte Fuhrmann vor dem Anstich. Vor dem gut gefüllten Festzelt zeigte sich der Bürgermeister dann auch treffsicher.

Bei sonnigem Wetter zog es bereits zahlreiche Besucher auf den Wasen. Bis zum 10. Mai kommen mehr als 200 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute auf dem Areal am Neckar zusammen. Im vergangenen Jahr zählten die Veranstalter 2,2 Millionen Besucher – das war Rekord.