Wer das Achtelfinale der Fußball-EM am Samstag verfolgen will, sollte sich besonders im Westen von Baden-Württemberg lieber drinnen aufhalten.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Stuttgarter Fanzonen in der Innenstadt haben am Samstag zunächst geöffnet - trotz der Aussicht auf mögliche Unwetter. «Wir sind mit dem Deutschen Wetterdienst in ständigem Austausch und hoffen, dass wir von Unwettern verschont bleiben», sagte der Sprecher der Veranstaltungsgesellschaft in Stuttgart, Jörg Klopfer.

Vor dem EM-Achtelfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Dänemark am heutigen Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) hatte der DWD vor unwetterartigen Gewittern vor allem in Süd- und Nordbaden gewarnt. Auch Tornados seien nicht ausgeschlossen. Die größte Tornadogefahr gibt es nach Angaben eines DWD-Sprechers im äußersten Westen Baden-Württembergs, in Baden also.

Die Landeshauptstadt soll es aber am Samstag laut DWD nicht so schwer treffen wie den Westen des Landes. Nach Angaben eines Sprechers des DWD soll es in Stuttgart Regen und stärkeren Wind geben.

In einer Mitteilung der Veranstalter hieß es: «Das Wetter-Radar zeigt ein Unwetter, das sich möglicherweise auf Stuttgart zubewegt. Die Fanzones sind wie geplant geöffnet. Die Host City Stuttgart steht im engen Austausch mit dem Deutschen Wetterdienst und wird über die weitere Entwicklung auf seiner Website und den Social-Media-Kanälen informieren.»