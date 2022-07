Der VfB Stuttgart leiht Sturmtalent Alexis Tibidi für ein Jahr an den SCR Altach aus. Das teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist am Montag mit. Der 18-jährige Franzose bestritt für den VfB vorige Saison 13 Bundesliga-Partien. Zwischenzeitlich wurde er aus disziplinarischen Gründen in die 2. Mannschaft rückversetzt. Der österreichische Erstligist Altach wird seit diesem Sommer vom früheren deutschen Nationalstürmer und Weltmeister Miroslav Klose trainiert. Tibidis Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 30. Juni 2025.

