Im zweiten DFB-Pokal-Halbfinale kommt es zum baden-württembergischen Duell. Gelingt den Schwaben gegen die Badener ein historischer Coup?

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg ermitteln im Baden-Württemberg-Duell am Donnerstag (20.45 Uhr/ ARD und Sky) den zweiten Finalisten des diesjährigen DFB-Pokalwettbewerbs. Die Schwaben gehen als Titelverteidiger ins Spiel. Zum ersten Mal in ihrer Clubhistorie könnten sie in zwei aufeinanderfolgenden Jahren das Endspiel in Berlin erreichen.

Die Freiburger standen 2022 im Pokalfinale und verloren damals erst im Elfmeterschießen gegen RB Leipzig. In dieser Saison könnten die Fußballer aus dem Breisgau womöglich sogar gleich um zwei Titel spielen. Auch in der Europa League stehen sie im Halbfinale.