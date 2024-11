Die baden-württembergischen Fußball-Bundesligisten treffen im Pokal-Achtelfinale auf machbare Gegner. Ein Heimspiel darf der Karlsruher SC austragen.

Dortmund (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg bestreiten ihre Achtelfinalpartien im DFB-Pokal auswärts, nehmen aber jeweils die Rolle des Favoriten ein. Der schwäbische Vizemeister der Fußball-Bundesliga gastiert beim Zweitliga-Letzten SSV Jahn Regensburg, der Sport-Club ist bei Arminia Bielefeld aus der 3. Liga gefordert. Das ergab die Auslosung in der ARD durch den als EM-Saxophonist bekanntgewordenen André Schnura und DFB-Sportdirektor Rudi Völler.

«Wie jeder Club hätten wir natürlich sehr gerne zu Hause gespielt», sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. «Gegen Jahn Regensburg sind wir als Erstligist trotz des Auswärtsspiels in der Favoritenrolle. Wir wissen aber natürlich, dass sich die Regensburger in der ersten Pokalrunde gegen den VfL Bochum durchgesetzt haben und sind dementsprechend gewarnt.»

Ein Heimspiel wurde dem Karlsruher SC zugelost. Das Team von Trainer Christian Eichner trifft im Wildpark auf den FC Augsburg. «Heimspiel, Flutlicht, Erstligist - besser kann's nicht kommen», sagte der Coach.

Die Duelle werden am 3. und 4. Dezember ausgetragen. Das Finale findet am 24. Mai 2025 traditionell in Berlin statt.