Der VfB Stuttgart geht mit drei Änderungen in der Aufstellung im Vergleich zum wichtigen 4:1-Sieg in Mainz in das Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Anders als am vergangenen Wochenende stehen Borna Sosa, Chris Führich und Konstantinos Mavropanos am Samstag in der Startelf. Dafür sitzen Nikolas Nartey und Tiago Tomás zunächst auf der Bank, wie aus der Aufstellung hervorgeht. Dan-Axel Zagadou fehlt angeschlagen und steht nicht im Kader. Bei den Hoffenheimern startet der frühere Stuttgarter Sebastian Rudy im Mittelfeld für Dennis Geiger.

Stuttgart (dpa) - Mit einem Sieg im Saisonfinale kann sich der VfB Stuttgart aus eigener Kraft den Klassenverbleib sichern.

