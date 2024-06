Der 18-jährige Jovan Milosevic soll beim Schweizer Erstligisten Spielpraxis sammeln.

Stuttgart (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart leiht sein Sturmtalent Jovan Milosevic für ein weiteres Jahr an den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen aus. Darauf haben sich beide Vereine geeinigt, teilte der VfB am Donnerstag mit. In St. Gallen hat der 18-Jährige bereits seit Februar auf Leihbasis gespielt, nachdem er im Sommer 2023 vom serbischen Verein FK Vojvodina Novi Sad nach Stuttgart gekommen war. Beim VfB hat Milosevic einen Vertrag bis 30. Juni 2027 und soll in St. Gallen aber weiter Spielpraxis sammeln.

