Silvester in der Stuttgarter Innenstadt: Die Aufbauarbeiten für die große Party am Samstag auf dem Schlossplatz in den baden-württembergischen Landeshauptstadt laufen auf Hochtouren, wie eine Sprecherin der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart am Donnerstag mitteilte. Damit das neue Jahr mitten in der City friedlich und ohne Angst vorm Böllern in Menschenmassen begrüßt werden kann gewährt die Stadt einen Zuschuss von 1 Million Euro.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Sprecherin sagte weiter, der Kartenvorverkauf ziehe langsam an. „Wir haben bislang rund 5000 Tickets verkauft.“ Generell rechne man damit, dass sich viele Menschen noch kurzfristig entscheiden werden, die Silvesterfeier zu besuchen. Der am Silvestertag eingezäunte Schlossplatz könnte bis zu 20.000 Besucher aufnehmen.

Der Schlossplatz in der Innenstadt war in der Vergangenheit nicht immer ein Ort zum wohlfühlen. Deshalb hatte es bereits 2019 eine zentrale Feier gegeben - in den Pandemiejahren 2020/2021 fand keine Feier statt. An den Eingängen zum Feiergelände wird es strenge Kontrollen geben, weil Knallkörper sowie die Mitnahme von Glas aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen sind, wie der Veranstalter mitteilte.

PM der Stadt aus dem November zur Feier