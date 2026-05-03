Ein „murg“, ein Kerl, Plakatwandkunst: Ein Rundgang im neu aufgestellten Skulpturengarten in Schweigen.

Die Bildhauerarbeiten im kleinen Park gehören inzwischen zur warmen Jahreshälfte wie Sonne, Weinfeste und Sommerschorle. Kunstliebhaberin und Kuratorin Gudrun Zoller, die das alte Schulhaus in Schweigen bewohnt, sorgt Jahr für Jahr dafür, dass zwischen den Gänseblümchen die Kunst blüht. Wer die Wahlpfälzerin kennt, staunt über ihre nie erlahmende Energie und die Fähigkeit, diesseits und jenseits der Grenze Künstlerinnen und Künstler zu gewinnen und Menschen zu begeistern.

In diesem Jahr hat Gudrun Zoller noch eine Schippe draufgelegt und vor dem nahen Weintor eine sogenannte „PlakatWandKunst“ aufgestellt. Das Wort „Plakat“ führt ein wenig in die Irre: Es handelt sich um sehr großformatige Bildtafeln, an denen jeweils ein Duo – eine französische und eine deutsche kunstschaffende Person – gemeinsam gearbeitet hat.

Signal für das schwache Geschlecht

Zurück zum Skulpturengarten: Schon aus einiger Entfernung fällt eine wuchtige Figur ins Auge, die am Eingang zum Park, die Hand über den Augen, in die Ferne blickt. Der Stuttgarter Daniel Wagenblast hat seine Aluguss-Arbeit schlicht „mann“ genannt. „Ich muss ein starkes Signal für ein schwaches Geschlecht setzen“, grinst er. Der massige „mann“ mit seinen überdimensionierten Händen und Füßen ist etwa so groß wie ein Mensch, wirkt aber viel größer: „Jeder sieht klein daneben aus.“ Dabei ist er ein freundlicher Kerl; sein Blick ins Weite scheint zu fragen: Wo geht die Reise hin?

Deutsch-französische Freiluftgalerie »PlakatWandKunst« am Weintor. Foto: Iversen

Ein paar Schritte weiter auf der Wiese steht ein großer Frauenkopf, den Birgit Rehfeldt, die in Ostfildern lebt, gestaltet hat – und zwar aus einem ganz besonderen Holz. Es stammt von einem alten, prächtigen Blauglockenbaum, dem ersten Baumriesen, der für das Projekt Stuttgart 21 gefällt worden ist. Die Skulptur heißt „Illusionen“: Aus dem Kopf der dargestellten Frau steigen massenhaft Blasen auf, wie Luftballons, die nach oben hin immer größer werden. „Man kann seine Träume schweben lassen“, sagt Birgit Rehfeldt.

Mit Kultur sieht man einfach besser

Ihr Lebensgefährte Uli Gsell hat an einem Stauwehr des Flüsschens Murg, an dem ein Bagger schaufelte, eine Entdeckung gemacht: einen großen, sehr harten Granitfindling. Ganz behutsam und respektvoll ist er mit dem Fund umgegangen, den die Jahrtausende abgeschliffen haben. Er hat einige rechteckige, „architektonische“ Formen hineingeschnitten, so als könnte ein Archäologe im Stein eine uralte Stadt freilegen. „Ich will die Natur zeigen“, sagt Uli Gsell, „aber man sieht sie besser, wenn Kultur dabei ist.“ Die Skulptur, die auf der Wiese zu schweben scheint, heißt natürlich „murg“.

Eric Junod aus dem elsässischen Pfastatt hat „grands hommes“ (große Menschen) in einer Ecke des Parks aufgestellt. Aus Akazien- und Robinienstämmen schneidet er Stelen in verschiedener Höhe, zum Teil in kräftigen Farben bemalt, die wie eine gut gelaunte Familie vor den Betrachtenden stehen. „Die Bäume sind Freunde“, erklärt er, „und wenn ich sie bearbeite und gestalte, ist das wie ein Treffen.“ Bei Junod bekommt das Wort „Stammtisch“ also eine ganz andere Bedeutung. Dass Kunst Menschen zusammenbringt, philosophiert er, ist wichtiger als die Kunst an sich.

Aus ganz besonderem Holz: »Illusionen« von Birgit Rehfeldt. Foto: Iversen

Die Poesie des Metalls

In diesem Garten ist wirklich viel Kunst für Freundinnen und Freunde zu entdecken. Lilau (Markus Becker) aus Waldmohr hat zentnerschwere, ovale Steinringe so aufeinander geschichtet, dass sie floral und leicht wirken. Dynamische Formen aus Metall konstruiert Sylvain Chartier aus dem elsässischen Niederhaslach. Seine Kunst erzählt von Bewegung, Präsenz und der erstaunlichen Poesie des Metalls. Die Liebe zur Natur ist den Plastiken von Barbara Jäger anzusehen. Ihre „Blumenstele rotblau“ aus lackiertem Holz ist ein spannungsreiches Spiel mit Farben und floralen Formen.

Ralf Schira aus Baden-Baden sucht sein Material in Steinbrüchen und verwandelt es in Darstellungen von Alltagsgegenständen. Sein massives „Objekt“ aus Muschelkalk, das im Park steht, erinnert zum Beispiel an ein Zahnrad, kann aber auch als riesige Blüte betrachtet werden – zart und kräftig zugleich. Streng konstruktiv sind dagegen die Skulpturen von OMI Riesterer aus Karlsruhe. Der Künstler nennt sie „gebaute Architekturen“.

»Große Menschen« von Eric Junod. Foto: Iversen

Ein wildes Bild an der Wand

Nicht im Park, sondern an der Wand des angrenzenden Wohnhauses von Gudrun Zoller ist ein großformatiges „wildes Bild“ der Künstlerin Gabi Streile aus Oberkirch unübersehbar. Eine fiktive Landschaft in starken Blau- und Grüntönen lädt die Betrachtenden ein, Gedanken und Träume darin wandern zu lassen.

Übrigens sind auch Grundschülerinnen und Grundschüler aus Dörrenbach an der Ausstellung beteiligt – sie bekommen so einen ganz selbstverständlichen Zugang zur Kunst und erleben, dass Kunst nichts Abgehobenes ist.

Wer sich am Skulpturengarten sattgesehen hat, dem ist ein kurzer Gang zum Weintor zu empfehlen. Der Blick vom Kreisel zum Tor hat sich verändert: Plakatwandgroße Kunst breitet sich aus. Insgesamt neun „Wände“ sind auf Anregung der Kuratorin entstanden; jeweils eine französische und eine deutsche Künstlerin bzw. ein Künstler haben gemeinsam ein Plakat entworfen: Landschaften, Figuren, abstraktes Spiel mit Farben. Es ist spannend nachzuempfinden, wie die Duos mit der Herausforderung umgegangen sind und wo jeweils die eine Malerei in die andere übergeht. Zum ausstellenden Kollektiv gehören Sabine Brand Scheffel, Rainer Braxmaier, Jean-Michel Dejasmin, Luc Demissy, Didier Guth, Peko Kawashima, Germain Roesz, Werner Schmidt, Marion Sautter, Eva Schaeuble, Jost Schneider, Benoît Trimborn, Mike Überall, Sylvie Villaume und Haleh Zahedi.

Termin

Der Europatag am 5. Mai erinnert an die Gründung des Europarats 1949. Das wird auch in diesem Jahr in der Südpfalz gefeiert, und zwar in Schweigen-Rechtenbach in unmittelbarer Nähe zur deutsch-französischen Grenze. An diesem Tag wird die neue Version des Skulpturengartens um 17 Uhr im Gemeindepark, Hauptstraße 20, eröffnet. Die Gäste begeben sich dann zum Deutschen Weintor. Dort spielt ab 18 Uhr die Jazzband der Kreismusikschule Südliche Weinstraße unter Leitung von Thomas Weiland und Jean-Yves Bender. Zu sehen sind die 20 großformatigen Objekte im Skulpturengarten und die Freiluftgalerie bis Oktober rund um die Uhr.