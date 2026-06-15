Ein 43-Jähriger stürzt von einem ungesicherten Balkon im zweiten Stock. Er wird schwer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Riedlingen (dpa/lsw) - Ein 43-Jähriger ist von einem ungesicherten Balkon eines Wohnhauses in Riedlingen (Kreis Biberach) gestürzt und schwer verletzt worden. Die Polizei versucht herauszufinden, was sich zugetragen hat und hat nach eigenen Angaben Ermittlungen aufgenommen.

Eine Zeugin hatte die Polizei am Sonntagabend wegen einer Beobachtung angerufen. Der 43-Jähriger stürzte demnach wohl kurz zuvor von einem ungesicherten und ohne Geländer versehenen Balkon eines Wohnhauses. Durch den Sturz aus dem zweiten Obergeschoss erlitt er laut Polizei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Zum Zeitpunkt des Sturzes hat sich laut Polizei neben dem 43-Jährigen wohl auch ein zweiter Mann auf dem Balkon aufgehalten. «Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 47-Jährige den Geschädigten möglicherweise gestoßen haben könnte, wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt», heißt es in einer Pressemitteilung. Das Sturzopfer konnte bislang nicht vernommen werden. Sowohl der Geschädigte, als auch der Beschuldigte sollen zum Zeitpunkt des Sturzes wohl alkoholisiert gewesen sein.