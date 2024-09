Ein Mann stürzt von einem Balkon. Sein Zustand ist kritisch. Die Umstände sind unklar.

Kappelrodeck (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Kappelrodeck (Ortenaukreis) aus drei Metern Höhe von einem Balkon gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Er schwebe in Lebensgefahr, berichtete ein Polizeisprecher. Ersten Ermittlungen der Polizei nach soll der 44-Jährige aus noch unklaren Gründen am Sonntagabend das Gleichgewicht verloren haben. Dann sei er über das Geländer gestürzt.

Dem Polizeisprecher zufolge soll Alkohol unter anderem eine Rolle gespielt haben, genauere Angaben machte er nicht. Eine Fremdeinwirkung werde ausgeschlossen, hieß es. Nähere Umstände seien zunächst unklar und sollen noch ermittelt werden.