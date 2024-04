Lauda-Königshofen (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist nach einer Vollbremsung in Lauda-Königshofen von seiner Maschine gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der 54-Jährige wurde am Donnerstag ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Zuvor soll ihm eine 66 Jahre alte Autofahrerin in der Stadt im Main-Tauber-Kreis die Vorfahrt genommen haben. Der Mann habe mit der Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern wollen, hieß es. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

