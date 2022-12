Offenbach/Stuttgart (dpa/lsw) - Im Schwarzwald wird es stürmisch: Für Mittwoch sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Sturmböen um 75 Kilometer pro Stunde voraus, zum Abend hin für den Südschwarzwald sogar schwere Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde. Wie der Wetterdienst am Dienstag in Offenbach weiter mitteilte, kann es an Silvester dann im Südwesten ungewöhnlich warm werden, „bei bis zu 19 Grad fast schon frühlingshaft, wenn da nur nicht der sehr windige bis stürmische Wind auch in tieferen Lagen wäre“, sagte Meteorologin Tanja Sauter.