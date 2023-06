Im Rhein-Neckar-Kreis waren zahlreiche Menschen für fast zwölf Stunden ohne Strom. Betroffen waren die Bewohner in Wiesloch sowie in Teilen von Rauenberg, Dielheim und Baiertal, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Gegen 21.30 Uhr am Freitagabend fiel dort der Strom aus. Der Netzversorger arbeitete nach den Angaben mit Hochdruck bis zum Samstagmorgen an der Störungsbeseitigung. Gegen 9.00 Uhr sei die Stromversorgung wieder vollständig hergestellt gewesen.

Wiesloch (dpa/lsw) - Die Ursache für den Stromausfall war laut Polizei zunächst nicht bekannt. Die Beamten fuhren in dem betroffenen Gebiet verstärkt Streife. Zu nennenswerten Zwischenfällen war es in der Nacht jedoch nicht gekommen, wie ein Sprecher am Samstagmorgen sagte.

Erste Mitteilung der Polizei

Zweite Mitteilung der Polizei

Dritte Mitteilung der Polizei