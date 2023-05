Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Gebeutelt von der Corona-Pandemie und all ihren Begleiterscheinungen will das Karlsruher Stummfilmfestival von 7. bis zum 12. Februar wieder an die Zeiten vor 2020 anknüpfen. Schließlich hat es sich im ganzen deutschen Sprachraum und auch darüber hinaus einen Namen gemacht.

Ohnehin nie auf Rosen gebettet, hat sich der Verein Déja-Vu-Film als Veranstalter allerdings ganz schön nach der Decke strecken müssen. Festivalleiter Josef Jünger weist denn auch