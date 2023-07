Der ganze Goethepark in Landau soll am Freitag und Samstag zur Bühne werden, wenn Studierende des Darstellenden Spiels und der Grundschulpädagogik dort ein Theaterfestival unter dem Motto „Go Shakespeare!“ veranstalten.

Statt in der Fußgängerzone hat das Zentrum für Kultur- und Wissensdialog der RPTU am Standort Landau den Park als Standort für sein „Kaufkunst-Festival“ auserkoren. Zum Landauer Sommer sind am 7. Juli von 15 bis 20 Uhr und am 8. Juli von 12 bis 18 Uhr Dramen von Shakespeare, Märchen und Geschichten für Kinder aus Frankreich und England und die musikalischen Miniaturen „Stadt und Land“ zu erleben. Spielorte im Goethepark sind vor allem die Konzertmuschel und das benachbarte Säulenrondell.

Zu sehen sind Kurzversionen von „Macbeth“ (Freitag 18 Uhr und Samstag 15 Uhr) und „Ein Sommernachtstraum“ (Freitag 19 Uhr und Samstag 16 Uhr), „Was ihr wollt“ (Samstag 13 Uhr), „Hamlet“ (14 Uhr). Das Angebot für Kinder: „Der Zauberer von Oz“ (Freitag 16 Uhr), „Der gestiefelte Kater“ (Freitag 17 Uhr), „Jack und die Bohnenstange“ (Samstag 14 Uhr) und „Die Schöne und das Biest“ (Samstag 15 Uhr). Musikalische Miniaturen gibt’s am Freitag um 15 Uhr und am Samstag um 12 Uhr. Sommerliche Klänge, Tanz und Performances mit einem Best-of-Kontingent aus Musicals werden am Samstag um 16 und 17 Uhr präsentiert. Außerdem sind kleine Theater-Spiele zu sehen „All inklusive ... außer Georg“ (Samstag 16.30 und 17.30 Uhr) sowie „Ein Mann für einen Sommer“ (Samstag 16.45 und 17.45 Uhr).

Die Uni haben schon sieben solcher Theaterfestivals auf die Beine gestellt – jedes mit einer völlig anderen Ausrichtung. 2021 etwa haben Studierende leere Schaufenster in der Landauer Innenstadt bespielt mit Szenen zum Thema „Undine“. 2019 gab es eine „rollende Heimatprobe“ durch Edenkoben. Der Eintritt zu allen Darbietungen ist frei.